Массажистка обвинила 95-летнего создателя комиксов Marvel в домогательствах - стонал от прикосновений

По словам Карбалло, она делала Ли массаж дважды. В первый раз 95-летний создатель супергероев якобы начал сам ласкать себя и стонать, когда она работала над его бедрами.

Легендарный создатель комиксов MARVEL Стэн Ли, который в начале февраля был госпитализирован, сейчас обвинен в сексуальных домогательствах.

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Массажистка из Чикаго Мариа Карбалло подала в суд на американского автора комиксов и на его помощника Макса Андерсона. Об этом сообщает издание TMZ.

Карбалло утверждает, что, когда делала Ли массаж ногами, тот схватил ее ступню и потер ее о свой половой орган. Инцидент, по ее словам, произошел в номере чикагского отеля год назад.

В исковом заявлении массажистка потребовала от обвиняемого компенсации в размере 50 тысяч долларов, пишет ТСН.

По словам Карбалло, она делала Ли массаж дважды. В первый раз 95-летний создатель супергероев якобы начал сам ласкать себя и стонать, когда она работала над его бедрами.

На следующий день она пришла к нему снова, и, когда мужчина снова начал стонать, пригрозила, что уйдет. Затем она перешла к массажу ногами, а когда Ли стал ее добиваться, забрала причитающуюся ей зарплату и покинула отель.

Отмечается, что бывший помощник Ли Макс Андерсон попытался вручить Карбалло чаевые за причиненные неудобства, но массажистка отказалась. Она подчеркнула, что придать событие огласке она решилась благодаря движению женщин против домагательств.

Партнер Ли, Кэй Морган, заявил, что никакие обвинения не соответствуют действительности.

"Я понятия не имею, что сделал Макс Андерсон, но Стэну Ли 95 лет, он абсолютно безвреден, на 100% не виноват и отрицает любые ложные обвинения".