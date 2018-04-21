Лидер Китая Си Цзиньпин требует "закручивания гаек" в отношении интернета

Глава коммунистического Китая считает недостаточным контроль за интернетом угрозой экономической безопасности. Он выступил за усиление государственного вмешательства.

Глава китайского государства Си Цзиньпин в субботу, 21 апреля, заявил о планах по усилению контроля за интернетом.

"Мы не можем допустить, чтобы сеть стала платформой для распространения вредоносной информации и разжигания гнева благодаря слухам", - цитирует главу правительства КНР госагентство новостей "Синьхуа", пишет DW.

На конференции по кибербезопасности в Пекине он отметил, что без мер по усилению безопасности в интернете не будет безопасности экономической и социальной.

Китай и без того серьезно контролирует интернет. Доступ к ряду иностранных сайтов блокирует "Большой китайский фаервол". Веб-страницы также фильтруют по ряду ключевых и "запрещенных" слов. Глобальные поисковики - Google, Bing или Yahoo - также вынуждены фильтровать результаты. В прошлом году Financial Times писала об одном из шагов веб-цензуры в КНР. Тогда в китайских соцсетях и мессенджерах уничтожали записи с упоминанием Винни-Пуха. Официально кампания не подтверждалась, однако предполагалось, что причиной этого было использование образа мишки для сравнения с Си.

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Тематический сайт GreatFire добавляет, что в июне 2014 года китайская "интернет-полиция" блокировала все сервисы Google, а также слова "кровь", "35 мая" (намек на 4 июня 1989 года - дату событий на площади Тяньаньмэнь). Впрочем, веб-пользователи в Китае прибегают к трюкам для обхода цензуры. К примеру, с фотографиями трех чашек кофе с числами 89, 64 и 25 на молочной пене (89 - 1989 год, 64 - 4 июня, 25 - двадцатипятилетие события) или же пакета молока со сроком годности 4.06.14 и надписью: "Еще не устарело. Мы должны помнить".

В 2017 году Китай был на 176-м месте в рейтинге свободы прессы по версии "Репортеров без границ".