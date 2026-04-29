Синоптик Диденко рассказала, какая погода будет в Украине в конце апреля

Во многих областях будут идти дожди, а тепла пока не будет.

В четверг, 30 апреля, в Украине еще будет прохладно, а в ближайшую ночь возможны заморозки. Об этом в соцсетях сообщила синоптик Наталья Диденко.

"30 апреля в Украине ночью еще сохраняется вероятность заморозков, днем в четверг ожидается +8...+11 градусов, на континентальной части юга +10...+13 градусов", – прогнозирует она.

По данным Натальи Диденко, завтра дожди пройдут на севере, северо-востоке, в центральной части. На западе, юге и юго-востоке ожидается погода без осадков.

Ветер в четверг будет умеренный или небольшой.

Погода в Киеве

В Киеве апрель завершится небольшим дождем. Ночью будет +1...+3 градуса, а днем, по данным Натальи Диденко, термометры покажут +8...+10 градусов.

Прошлой ночью холоднее всего в Украине было на Львовщине: до -7° в воздухе и -8° на почве. В Черкасской области с начала апреля уже 15-я ночь с заморозками. Синоптик Виталий Постригань объясняет: заморозки – это кратковременные ночные понижения температуры, в отличие от длительных морозов.

В частности, Черкасская область переживает уже третью волну холода, что опасно для садов во время цветения. В то же время ситуация не критическая – деревья цвели неравномерно, поэтому урожай частично сохранится. Впереди еще одна холодная ночь, но дальше ожидается постепенное потепление.

