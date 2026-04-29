1500 км – не предел: Зеленский предупредил об увеличении дальности украинских ударов по РФ

Он подчеркнул, что российскому руководству следует перейти к дипломатии.

Украина будет увеличивать дальность ударов вглубь страны-агрессора с целью ограничения ее военного потенциала. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский после доклада временного исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины генерал-майора Евгения Хмары.

По словам президента, речь шла о "дальнобойных санкциях" – новом этапе применения украинского оружия для ограничения потенциала российской войны. Зеленский выразил благодарность "ребятам из СБУ за меткость".

"Расстояние по прямой – более 1500 км. Будем увеличивать соответствующие дистанции, и это вполне справедливые украинские ответы на российский террор. Важно, что каждое попадание уменьшает возможности российской военной промышленности, логистики, нефтяного экспорта", – отметил президент Украины.

Видео дня

Он подчеркнул, что результаты очевидны для всех:

"То, что России нужно заканчивать свою войну, тоже очевидно для всех. Пора переходить к дипломатии, и этот сигнал стоит услышать Москве".

Удары украинских беспилотников

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 апреля под атакой беспилотников оказались российские нефтяные объекты в Орске Оренбургской области и в Пермском крае. В Орске атакован нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" – один из крупнейших НПЗ России. Мощность переработки – около 6 млн тонн нефти в год. Предприятие выпускает бензин, дизтопливо, мазут, битум, авиационный керосин и т. д. Также этот завод играет важную роль в снабжении нефтепродуктами Урала и Поволжья, часть продукции экспортируется.

В Перми после ударов, вероятно, загорелась линейная производственно-диспетчерская станция – ключевой узел системы "Транснафты", отвечающий за перекачку, хранение и распределение нефти по магистральным трубопроводам. Через объект проходят потоки в направлении Пермского НПЗ, других промышленных центров и экспортной инфраструктуры РФ. Далее сырье поступает в общую систему транспортировки и может направляться в порты Приморск, Усть-Луга, Новороссийск и Туапсе.

Также не прекращает работу нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе Краснодарского края.

Вас также могут заинтересовать новости: