'Хуже уже не будет': The New Yorker рассказал, как Зеленский и Путин воспринимают войну в Иране

Конфликт на Ближнем Востоке усугубляет глобальную напряженность и меняет соотношение сил в войне России против Украины.

Война в Иране все сильнее влияет на ход российско-украинского конфликта, усугубляя экономические и военные вызовы и меняя геополитический баланс. Лидеры Украины и России по-разному оценивают последствия этого кризиса, пишет The New Yorker.

Зеленский: Украине не хватает оружия из-за Ближнего Востока

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин заявил, что война на Ближнем Востоке уже влияет на возможности Киева получать помощь от США.

В интервью он отметил:

Видео дня

"Если война продлится дольше, для Украины будет меньше оружия".

По его словам, дефицит систем ПВО, в частности Patriot, связан с тем, что ресурсы США направляются на противодействие иранским атакам в регионе.

"У нас сейчас такой дефицит, что хуже уже не будет", – добавил Зеленский.

Президент также предупреждал о новых массированных атаках России: "Сейчас в небе над Украиной много "Шахедов"… Возможно, будут задействованы и ракеты".

Вскоре после этого РФ осуществила одну из самых масштабных воздушных атак, применив сотни дронов и десятки ракет.

Экономический эффект: Россия получает выгоду

В то же время война в Иране создала выгодные условия для Кремля. После атак Тегерана на энергетическую инфраструктуру и блокирования Ормузского пролива цены на нефть резко выросли.

По данным аналитиков, доходы России от экспорта нефти значительно увеличились. Эксперт Татьяна Митрова отмечает:

"Стратегическая цель заключалась в том, чтобы дать Москве больше наличных средств, устойчивости и возможностей для продолжения своей войны".

Президент РФ Владимир Путин, по оценкам экспертов, использует ситуацию для укрепления своих позиций и поддержки Ирана как союзника.

По информации западных источников, Москва предоставляет Тегерану разведывательные данные и дипломатическую поддержку. Аналитики считают, что Кремль стремится продемонстрировать свою роль глобального игрока. Исследовательница Ханна Нотте отметила:

"Россия пытается показать, что она по-прежнему является силой, с которой приходится считаться".

Она также добавила, что конфликт "выявляет определенную слабость США… военные действия идут не по плану".

Что говорит Европа

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула прямую связь между войнами: "Эти войны очень тесно связаны". Она отметила, что для снижения напряженности на Ближнем Востоке необходимо также оказывать давление на Россию.

Отдельным фактором становится распространение дронных технологий, которые активно используют как Иран, так и Россия. В то же время Украина пытается компенсировать нехватку ресурсов собственными разработками.

Эксперт Тимоти Эш предупреждает, что сокращение поставок ПВО Украине может иметь стратегические последствия:

"Это побудит Путина дольше оставаться в Украине… он увидит слабость Запада… Это означает, что война продлится дольше".

Война в Иране уже привела к росту цен на топливо, нестабильности рынков и проблемам с поставками энергоносителей в мире.

Аналитики сходятся во мнении, что конфликт на Ближнем Востоке не только обостряет глобальный кризис, но и напрямую влияет на ход войны в Украине, усиливая позиции России и осложняя ситуацию для Киева.

Война в Иране – последние новости

Как сообщал УНИАН, американские спецслужбы по поручению Белого дома изучают, как Иран может отреагировать на сценарий, при котором Дональд Трамп в одностороннем порядке объявит победу в двухмесячной войне и начнет вывод американских войск.

В то же время стало известно, что Трамп приказал своим помощникам готовиться к длительной и изнурительной блокаде Ирана. По данным The Wall Street Journal, такое решение было озвучено во время последних совещаний в Ситуационной комнате.

