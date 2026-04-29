Экс-продюсер Поляковой рассказала о неожиданной поддержке от Камалии после скандала

Продюсер также вспомнила, как снимала для певицы клип.

Бывшая продюсер известной украинской певицы Оли Поляковой Ирина Ковальская рассказала, кто из звезд отечественного шоу-бизнеса поддержал ее после скандального интервью мужа Поляковой Вадима Буряковского. Напомним, он упомянул Ирину Ковальскую в негативном свете.

"Когда начался этот скандал с Буряковским, Камалия написала мне и напомнила, что именно я снимала ей клип "В стиле техно". Камалия всегда была искренней и теплой, она самый порядочный человек из всех", – отметила она в интервью Blik.ua.

По ее словам, в 1997 году она сняла для певицы Камалии ее первый клип на песню "В стиле техно". Снимали его на нескольких станциях метро: "Золотые ворота" и "Харьковская" в Киеве.

Она рассказала, что по специальности является инженером звуко-видеотехником и долгое время работала на телевидении, создавала программу "Сиди и смотри", которая выходила на УТ-2, отсюда и умение снимать клипы и нестандартный взгляд на видеоряд к песням исполнителей.

Бывшая продюсер Оли Поляковой отметила, что в связи с заявлениями мужа певицы Буряковского она обратилась в швейцарскую полицию с исками против самой Поляковой и ее мужа Вадима.

"Когда человека публично называют "аферисткой", "лгуньей", "шантажисткой", когда его фактически выносят на публичное осуждение, это уже вопрос репутации", – сказала Ирина Ковальская.

Сейчас она проживает в Швейцарии и сменила имя с Ирины Ковальской на Розалию Романову.

