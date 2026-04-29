Известный блогер после сложной операции поразил похудением на 10 килограммов

Николас Карма рассказал, как добился хорошего результата.

Известный украинский блогер и автор популярной рубрики "Сколько стоит Look" Николас Карма рассказал, на сколько он похудел, и назвал причину, по которой сел на диету.

"Хорошо похудел. Но это не "Оземпик", а гречка. Еще с января сел на диету. Всю жизнь был в движении: спортзал, танцы. А три года назад, когда вылезла грыжа, пришлось резко все остановить. Я начал набирать вес. Поэтому в январе решил: надо худеть – питание и режим. Я похудел на 10 килограммов", – рассказал Николас Карма в интервью Obozrevatel.

Он отметил, что через полтора месяца после похудения он прошел полное обследование организма и был очень удивлен, когда увидел, что его анализы стали практически идеальными.

"Реально понял простую вещь – качественная еда творит чудеса. Не тот пищевой мусор, которым мы часто себя закидываем на ходу, а нормальная, чистая еда. Иногда это работает сильнее, чем куча дорогих препаратов", – сказал Николас Карма.

Отметим, недавно блогер рассказал, что перенес сложную операцию. У него была грыжа в шее, и долгое время Николас Карма откладывал хирургическое вмешательство, ведь многие врачи не советовали этого делать и пугали параличом. Однако месяц назад он решился на операцию.

