В США казнили самого старого преступника

09:18, 20 апреля 2018
Мир
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Власти Алабамы привели в исполнение смертный приговор в отношении 83-летнего Уолтера Муди, признанного виновным в серии взрывов.

Об этом сообщает The Washington Post.

Казнь состоялась в одной из тюрем Алабамы поздним вечером 19 апреля. Осужденному сделали смертельную инъекцию.

Муди стал самым пожилым заключенным, казненным в США с момента принятия новых законов о смертной казни в 1970-х.

Муди признали виновным в рассылке по почте взрывных устройств. В декабре 1989 года в результате взрывов таких бомб погибли федеральный судья и адвокат, известные своей работой по защите прав человека.

По данным следствия, Муди рассылал бомбы по почте, чтобы отомстить за то, что его в 1972 году судили по обвинения в изготовлении взрывных устройств и приговорили к трем годам заключения.

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Теги: #США#тюрьма#казнь