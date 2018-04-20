В США казнили самого старого преступника

83-летний Уолтер Муди стал самым пожилым заключенным, казненным в США с момента принятия новых законов о смертной казни в 1970-х.

Alabama's oldest death row inmate, 83-year-old Walter Leroy Moody, was executed at 8:42 p.m. https://t.co/sRqw6WQ5T0 pic.twitter.com/Q4Er8VSmLd — AL.com (@aldotcom) 20 апреля 2018 г.

Власти Алабамы привели в исполнение смертный приговор в отношении 83-летнего Уолтера Муди, признанного виновным в серии взрывов.

Об этом сообщает The Washington Post.

Казнь состоялась в одной из тюрем Алабамы поздним вечером 19 апреля. Осужденному сделали смертельную инъекцию.

Муди стал самым пожилым заключенным, казненным в США с момента принятия новых законов о смертной казни в 1970-х.

Муди признали виновным в рассылке по почте взрывных устройств. В декабре 1989 года в результате взрывов таких бомб погибли федеральный судья и адвокат, известные своей работой по защите прав человека.

По данным следствия, Муди рассылал бомбы по почте, чтобы отомстить за то, что его в 1972 году судили по обвинения в изготовлении взрывных устройств и приговорили к трем годам заключения.