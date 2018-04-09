Стоят ли убитые сирийские дети слезинки кота Скрипаля?

Забегая наперед, следует оговориться, что вообще никакие убитые русскими дети (кроме, разумеется, сгоревших за сплочение вокруг Путина в «Зимней вишне») слезинки кота Скрипаля, конечно же, не стоят. Уже хотя бы потому, что кота убили злые англосаксы, а русские вообще никогда никого не убивают, а если и убивают, то, значит, была на то веская причина.

Взять вот этих самых сирийских детей из Думы, гуманно умерщвленных заботливой химической атакой большого друга России товарища Асада. Учились они, вне всякого сомнения, плохо, прогуливали уроки, курили и матюкались, а некоторые мальчики даже повадились ходить к Аллаху и бессовестно жаловаться ему на лысого русского шайтана, присыпая себя землей для правдоподобности. Все вместе они составляли молодежный штаб ИГИЛ, который мог вырасти и взорвать Третьяковскую галерею или, не дай бог, обезглавить какого-нибудь ветерана, но, к счастью, цистерна доброй русской отравы сорвала кровавые планы маленьких фашистов. Путин снова спас мир. Россия заявила , что это опять не она, да и Башарчик невиноватый был, а дети поумирали сами от угрызений совести или, может, покончили с собой в поддержку русофобии.

Совсем другое дело - невинноубиенный персидский кот Скрипаля по кличке Нэш ван Дрейк. Сегодня это славное имя знает вся Москва до самых до окраин. Россия скорбит вместе с родственниками убитого, тысячи людей по всей стране возлагают живых мышей к местам скопления котов, МИД РФ заявляет о том, что британские спецслужбы убрали кота, потому что он слишком много знал, там и сям возникают стихийные стихи: «Чем же провинился ты, котейка? Расскажи, британская земля!». Телеканал «Звезда» выступает с заявлением : «Они все-таки его убили. Кота Сергея Скрипаля. Британская полиция, спецслужбы и правительство Соединенного Королевства убили прекрасного абсолютно здорового черного персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк. Просто взяли и убили. Ни за что».

Вне всяких сомнений, лицензию на убийство Нэша ван Дрейка выдала Ее Величество Елизавета Вторая, и, что самое циничное в этой ситуации, потребовала, чтобы смерть безневинного животного была долгой и мучительной

Директор Большого московского госцирка Запашный бросает горькие обвинения в лицо английских зоозащитников: двуличные скоты, где демонстрации по всей Британии с требованием найти и наказать черных ветеринаров? Где отставка Терезы Мэй? Телеведущий Дмитрий Киселев разоблачает королеву Англии: вне всяких сомнений, лицензию на убийство Нэша ван Дрейка выдала Ее Величество Елизавета Вторая, и, что самое циничное в этой ситуации, потребовала, чтобы смерть безневинного животного была долгой и мучительной. «Raspnite ego na bigborde v trusikah», - якобы велела злобная старуха-самогонщица, и кровавые палачи Портон-Дауна бросились исполнять преступный приказ с нескрываемым энтузиазмом.

Как удалось узнать российским журналистам-международникам, кота сожгли из огнемета (возможно, во славу Перуна, задумайтесь над этим). Предварительно, разумеется, надругались над ним по очереди, залили внутрь монтажную пену, распяли на бигборде, потаскали на веревке за танком, а когда узнали, что он русскоязычный, то потушили и начали все заново. В конце концов, кот пал. «О смелый Котик! В бою с врагами истек ты кровью, - говорится в заявлении российской интеллигенции по факту международного злодеяния. - Но будет время - и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!»

Не случайно вся Россия добрых три дня лила горькие слезы по затираненной животине, зато новые химические бомбардировки Путиным мирного населения Сирии восприняла не только философски, но и с пониманием

Легко убедиться, что никакие сирийские дети, не говоря уже о донецких и уж тем более луганских, не идут ни в какое сравнение с героическим котом Скрипаля, смеявшимся в лицо своим английским палачам и до последней минуты декламировавшим Достоевского. Кому вообще в России те дети нужны, если им самим бабы всегда рожают сколько надо, лишь бы Аман Гумирович включил Вострикову зеленый свет; а вот кота Скрипаля уже не вернуть. Не случайно вся Россия добрых три дня лила горькие слезы по затираненной животине, зато новые химические бомбардировки Путиным мирного населения Сирии восприняла не только философски, но и с пониманием. Должен же был Владимир Владимирович как-то на новые санкции ответить. Вот теперь еще за кота отомстить осталось.

Василий РЫБНИКОВ