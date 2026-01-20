Сейчас мы боремся за каждый мегаватт: гендиректор ДТЭК Тимченко для Financial Times

По его словам, сочетание сильных морозов и регулярных массированных атак создает очень серьезный вызов для украинской энергосистемы.

В условиях беспрецедентных атак сейчас идет борьба за каждый мегаватт мощности. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в комментарии изданию Financial Times.

"Мы сталкиваемся с беспрецедентной угрозой и боремся за каждый мегаватт", - сказал он.

Тимченко добавил, что сочетание сильных морозов и регулярных массированных атак создает очень серьезный вызов для украинской энергосистемы.

Гендиректор ДТЭК подчеркнул, что компания вывела в работу сотни бригад энергетиков, чтобы обеспечивать людей светом.

"На кону не только тепло и свет, но и критически важные для жизни услуги - в частности водоснабжение и водоотведение", - подчеркнул Тимченко.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Тимченко призовет мировых лидеров помочь Украине противостоять российским атакам.

