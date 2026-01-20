Сергей Тарасов в Давосе обсудил с Христеей Фриланд давление на украинский бизнес

Предприниматель передал письменное обращение с описанием ситуации вокруг своих компаний.

Украинский аграрный предприниматель Сергей Тарасов во время Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с Христой Фриланд, которую Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником по вопросам экономического развития. Об этом говорится в публикации на странице Сергея Тарасова в Facebook.

Во время встречи Тарасов поздравил Фриланд с назначением, назвав это решение важным сигналом для Украины и международных партнеров. По его словам, разговор был посвящен проблемам, с которыми сталкивается украинский бизнес, в частности давлению со стороны правоохранительных органов, что затрудняет работу предприятий и инвестиционную деятельность.

Тарасов сообщил, что передал письменное обращение с описанием ситуации вокруг своих компаний, подчеркнув, что речь идет не об единичных случаях, а о практике, которая негативно влияет на экономику страны в условиях войны. Христя Фриланд, по словам предпринимателя, внимательно выслушала аргументы и пообещала изучить предоставленную информацию.

