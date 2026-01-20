В PS Plus стартовала бесплатная раздача Resident Evil Village и еще восьми игр

Вместе с тем появился предварительный список игр, которые покинут подписку в феврале 2026 года.

Подписчикам сервиса PlayStation Plus Extra и PlayStation Plus Premium стали доступны игры из январской подборки. Среди тайтлов можно увидеть такие хиты, как Resident Evil Village и Like a Dragon: Infinite Wealth.

Кроме того, подписчики сервисов могут без дополнительной платы поиграть в:

Expeditions: A MudRunner Game | PS5, PS4;

A Quiet Place: The Road Ahead | PS5;

Darkest Dungeon II | PS5, PS4;

The Exit 8 | PS5, PS4;

Art of Rally | PS5, PS4;

A Little to the Left | PS5, PS4;

Ridge Racer | PS5, PS4.

Это пополнение называют одним из самых крупных за последнее время – ранее подписчикам базового тарифа PS Plus стали доступны Need for Speed Unbound и ремейк Disney Epic Mickey.

Видео дня

Кроме того, Sony раскрыла игры, которые совсем скоро уберет из библиотеки подписок PS Plus Extra/Premium. В феврале 2026-го года каталог покинет девять тайтлов, включая WWE 2K25, The Ascent и SaGa Frontier Remastered.

Меж тем в PS Store продолжается новогодняя распродажа. На скидки ушли многие громкие хиты, включая Kingdom Come: Deliverance 2, Battlefield 6, Baldur's Gate 3 и Silent Hill F.

Ранее мы рассказывали, что Sony считает, что Playstation 5 только в середине жизненного цикла. Компания планирует и дальше поддерживать консоль, а это значит, что, возможно, ждать выхода Playstation 6 придётся ещё долго.

