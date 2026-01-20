Помешает ли участие Путина в Совете мира наказать его за войну в Украине: ответ Климкина

Климкин отметил, что Трамп не думает о том, какой сигнал миру пошлет участие Путина в Совете мира по Газе.

Президент США Дональд Трамп собирается создать новый Совет мира по Газе под своим председательством, и этот проект вызывает много вопросов. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью УНИАН рассказал, может ли участие российского диктатора Владимира Путина в таком Совете осложнить привлечение Москвы к ответственности за военные преступления в Украине.

"Путин может быть привлечен к ответственности либо через международные механизмы, например, трибуналы, либо национальные механизмы. Этот Совет напрямую не создает проблемы ни первым, ни вторым, но опосредованно, конечно, может", - заявил он.

По словам Климкина, Трамп не думает о том, какой сигнал миру пошлет участие Путина в Совете мира по Газе. Он считает, что президент США собирается пригласить в этот Совет всех, кто так или иначе влияет на ситуацию, или, соответственно, может быть привлечен к обсуждению или решению каких-то вопросов вокруг Ближнего Востока.

"В данном случае он мыслит через призму Ближнего Востока, а не всего остального: войн и конфликтов. И это именно специфика Трампа", - объяснил экс-министр иностранных дел Украины.

Путин получил приглашение в Совет мира - что известно

Ранее пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин получил приглашение в Совет мира по Газе, который создает президент США Дональд Трамп. По его словам, Москва изучает приглашение и надеется на контакты с Вашингтоном для прояснения деталей.

Напомним, что Совет мира станет частью мирного плана для Сектора Газа, согласованного при посредничестве Трампа. Этот орган, главой которого должен стать сам американский лидер, должен координировать управление палестинским анклавом в будущем.

