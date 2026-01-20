Положинский заявил о намерении восстановить 'Тартак' и обратился к фанатам

Поклонники высказывают свои мнения по поводу возвращения группы.

Украинский певец и шоумен Александр Положинский заявил, что рассматривает возможность воссоединения рэпкор-группы "Тартак".

Артист опубликовал в своем аккаунте в X соответствующее обращение к подписчикам. Положинский напомнил, что популярная когда-то группа распалась несколько лет назад, однако признался, что мысли о ее воссоздании не оставляют его:

"Решил спросить и здесь. Сегодня четыре года, как Тартак официально прекратил существование. В силу определенных обстоятельств, впервые за эти годы я подумал, не стоит ли его восстановить - тем более, что в этом году ему 30. Здесь много вопросов - какой состав, какие песни играть - тартаковские или все мои? Такое".

Подписчики певца поделились своими мыслями в комментариях:

"Юбилейный концерт нужен. Вот только где его провести".

"Что касается возобновления полноценной деятельности - сложный вопрос. А вот, возможно, несколько концертов в год: где-то какой-то фестиваль или благотворительные выступления со сбором средств - думаю, было бы интересно".

"По сути, ты и есть "Тартак", то есть как Gorillaz, поэтому вопрос сетлиста, как по мне, вообще не является вопросом. Музыкантов брать наших - Муху, Короткого, может, Вадика подтянуть. И, конечно, пригласить всех ключевых певцов, с кем был фит".

"Я и не знал, что Тартак уже не существует. Думал, просто сейчас неактивны по понятным причинам. Я бы возобновил, и не очень об этом сообщал. Как будто вы и не закрывались. 30 лет непрерывного стажа будет".

"Ого, вот это новости! Я за любой вариант, где есть возможность послушать ваши песни, как старые, так и новые!".

"Стоит ли его восстанавливать сейчас? Да, именно сейчас и стоит. И петь все".

Напомним, в январе 2022 года музыканты группы "Тартак" официально объявили о завершении работы в ее составе. Основанная в Луцке в 1996 году рэпкор-группа за время существования выпустила 10 альбомов.

