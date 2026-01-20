Брак Эштона Катчера и голливудской украинки Милы Кунс трещит по швам, - СМИ

Бизнес отодвинул семейную жизнь на второй план.

В браке голливудских актеров Эштона Катчера и Милы Кунис назревают серьезные проблемы, ведь из-за чрезмерной занятости мужа бизнес-проектами звездную пару разделяет все большая пропасть.

Как сообщают источники Radar Online, 47-летний Катчер, который за последние годы превратился в одного из самых влиятельных бизнесменов в Голливуде, почти все свое время посвящает инвестициям и работе в технологической среде. Актер входит в совет директоров международной сети закрытых клубов "Soho House", которая является частью консорциума с оборотом в миллиарды долларов. Общее состояние Катчера может достигать около 200 миллионов долларов.

Несмотря на то, что актер продолжает сниматься - в частности, в 2026 году он появится в сериале FX "The Beauty", - его главный фокус сейчас сосредоточен за пределами Голливуда. Инсайдеры отмечают, что Катчер почти полностью погрузился в мир бизнеса, дистанцировавшись не только от индустрии, но и от многолетних друзей пары.

По словам источников, Мила Кунис все острее чувствует одиночество. Актриса не готова отказываться от карьеры и жизни в Лос-Анджелесе, ведь продолжает активно работать и имеет ряд новых проектов. Именно разные жизненные приоритеты, как утверждают близкие к паре люди, и стали источником напряжения в отношениях.

Как известно, Катчер и Кунис поженились в 2015 году после многолетней дружбы, начавшейся на съемках сериала "That '70s Show". Супруги воспитывают двоих детей - 11-летнюю дочь Вайетт и 9-летнего сына Дмитрия.

