В Украине стремительно дорожают все виды горючего: какие цены на крупнейших АЗС

Стоимость арктического дизеля, в частности, выросла уже на 6 гривень с начала года.

За прошедшую неделю с 12 по 19 января в Украине выросли цены на все виды топлива, сообщает Enkorr.

Таким образом, средние оптовые цены в настоящее время составляют: бензин марки А-95 – 59,07 грн/л (+70 коп./л), бензина марки А-95+ – 63,87 грн/л (+68 коп./л), дизельного топлива – 58,87 грн/л (+56 коп./л).

В крупных сетях стоимость бензина и дизеля достигла отметки 62,99 грн/л, за премиальную марку А-95+ просят 65,99 грн/л, за "арктику" – 70,99 грн/л. Следует отметить, что сильные морозы спровоцировали ажиотажный спрос на арктический дизель, поэтому с начала года он подорожал на 6 грн/л.

Видео дня

Рост цен спровоцировало также снижение разницы между оптом и розничной торговлей ниже 7 грн/л на бензине и 8 грн/л на дизеле. Суммарно в этом году спред на бензине сократился на 2,14 грн/л, а на дизельном топливе – на 1,67 грн/л.

Что касается газа, то его подорожанию на АЗС способствовало постепенное уменьшение более дешевых декабрьских остатков топлива на фоне ощутимого снижения температуры. При этом в целом спрос на LPG остается сдержанным, в отличие от светлых нефтепродуктов.

В целом за неделю средние цены на газ в рознице выросли до 38,19 грн/л (+24 коп./л). Аналитики прогнозируют, что высокие оптовые цены и в дальнейшем будут оказывать давление на расценки на заправках.

Цены на топливо в Украине – последние новости

В конце прошлой недели директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн спрогнозировал, что цены на топливо в Украине вырастут в ближайшие полмесяца на 2 гривни. Однако при этом его дефицита на заправках ожидать не стоит.

До этого первый вице-премьер-министр и министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в Украине запасов топлива хватит на более чем 20 дней. Данных резервов должно хватить для стабильного обеспечения и военных, и гражданских нужд, подчеркнул член правительства.

Вас также могут заинтересовать новости: