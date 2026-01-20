Почему вода в самолетах опасна: исследование подтвердило предостережения опытных стюардесс

В самолете лучше выбирать запечатанную воду и холодные напитки – это безопаснее для здоровья.

Новое исследование показало неприятную причину, по которой пассажирам советуют воздерживаться от горячих напитков во время авиаперелетов, пишет The Sun. Кроме того, лучше избегать даже мытья рук в самолете.

Американский Центр "Еда, как медицина и долголетие" (Center for Food as Medicine and Longevity) проанализировал качество воды на борту американских авиакомпаний. Ученые изучали образцы воды на 10 крупных и 11 региональных авиалиниях в течение трех лет – с 2022 по 2025-й.

Результаты оказались тревожными: из более чем 35 тысяч образцов воды 949 дали положительный результат на колиформные бактерии, что может свидетельствовать о наличии патогенов. Также зафиксировано 32 нарушения, связанные с кишечной палочкой (E. coli), которая способна вызвать рвоту и диарею.

Хотя некоторые авиакомпании продемонстрировали приемлемый уровень безопасности воды (в частности Delta и Frontier), большинство бюджетных перевозчиков не дотянули до стандартов.

Директор Центра Чарльз Платкин отметил: "Почти все региональные авиакомпании должны серьезно улучшить безопасность воды на борту".

В статье говорится, что, по правилам, авиакомпании должны дезинфицировать и промывать баки с водой четыре раза в год (или раз в год с ежемесячными проверками). Однако, по словам Платкина, на практике это часто игнорируется.

"Самолеты прилетают, баки не сливают и не чистят – на это просто нет времени. Их просто доливают сверху, а все, что осело на дне, там и остается", – сказал он.

Предупреждение от бортпроводников

Бортпроводники давно советуют пассажирам избегать напитков, для которых используют воду из баков самолета. Бывшая стюардесса Кет Камалани объясняла, что их действительно никогда не моют. А сами бортпроводники почти никогда не пьют чай или кофе, потому что для них берут ту же воду из баков. Другая стюардесса рассказала, что вода из баков не всегда соответствует нормам безопасности.

Поэтому в самолете лучше выбирать запечатанную воду и холодные напитки – это безопаснее для здоровья.

Советы пассажирам

Авторы исследования рекомендуют выбирать только запечатанную бутилированную воду и избегать горячих напитков – чая и кофе, если они готовятся из бортовой воды. А также не мыть руки водой из-под крана в туалете самолета, а вместо этого пользоваться антисептиком.

Как сэкономить в аэропорту

Напомним, эксперты поделились советами от сотрудников аэропорта о том, как сократить расходы еще до посадки на самолет. В частности, это экономия на еде – сотрудники аэропорта советуют оплатить доступ в зал ожидания – отдыхающие могут сэкономить до 13 долларов на взрослого человека, посещая зал ожидания в аэропорту. Также советуют присоединиться к программам лояльности аэропорта, из которого должен быть вылет, и накопить баллы за покупки, чтобы сэкономить в будущем.

Специалисты также предостерегают от чрезмерного увлечения магазинами беспошлинной торговли. Согласно исследованию eShore, некоторые рекомендуемые розничные цены завышены, из-за чего скидки кажутся более выгодными. Сотрудники аэропорта советуют покупать напитки в больших упаковках и переливать их в меньшие многоразовые контейнеры.

