СМИ рассказали, что произошло с домашними животными отравленного экс-шпиона Скрипаля

После отравления Скрипалей ветеринары несколько дней не имели доступа в их дом.

Две морские свинки Скрипалей погибли от обезвоживания в отсутствие хозяев, а черный персидский кот по кличке Нэш ван Дрейк был найден в тяжелом состоянии и усыплен.

Об этом пишет газета Mirror со ссылкой на источник.

По данным издания, после отравления Скрипалей ветеринары несколько дней не имели доступа в их дом, а когда смогли войти - морские свинки уже погибли, поскольку их никто не поил.

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В свою очередь черный персидский кот Скрипалей был найден в истощенном состоянии. Его отвезли в химическую лабораторию Портон-Даун для проверки. Однако, из-за тяжелого состояния кота решили усыпить.

Как отмечается, всех трех животных кремировали из опасений, что они могли быть заражены веществом "Новичок".

Как сообщал УНИАН, бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР. 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

Сейчас ряд стран, включая Украину, решили выдворить российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского разведчика Скрипаля и его дочери.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинения стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выслала 23 британских дипломатов.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

Кроме того, Франция, Германия, Польша, Канада выдворили за 4 российских дипломата, Литва, Чехия, Молдова - по 3, Нидерланды, Дания, Албания, Италия, Испания, Австралия - по 2, Румыния, Эстония, Латвия, Хорватия, Швеция, Македония, Норвегия, Венгрия, Финляндия, Бельгия и Ирландия - по 1.