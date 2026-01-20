'Обеспокоен любым расфокусом': Зеленский отреагировал на угрозы Трампа по Гренландии

Президент верит, что США услышат Европу.

Украина уважает суверенитет Дании и поддерживает ее территориальную целостность. Об этом в беседе с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя угрозы Трампа в отношении Гренландии.

"Я очень хочу, чтобы Америка услышала Европу, услышала в формате дипломатии. Я думаю, так все и произойдет. И очень верю, что не будет каких-то больших угроз", – сказал Зеленский.

На вопрос журналистов, есть ли обеспокоенность у Киева по поводу того, что внимание Трампа может быть отвлечено от Украины на Гренландию, Зеленский ответил:

Видео дня

"Я обеспокоен любым расфокусированием во время полномасштабной войны. Но я не считаю, что это взаимозаменяемые вещи. У нас полномасштабная война. И у нас есть конкретный агрессор, есть конкретные жертвы. И здесь только давление на Россию, только укрепление Украины. Других инструментов, как закончить войну, больше нет", – пояснил Зеленский.

Угрозы Трампа в отношении Гренландии

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выдвинул Европе ультиматум по Гренландии. Он заявил, что Вашингтон вводит 10% пошлину на ряд стран Европы из-за того, что они выступили против соглашения с США по острову. Он в очередной раз аргументировал это тем, что РФ и Китай якобы хотят забрать остров себе.

Издание Politico отмечало, что в ответ на угрозы Трампа Европа готовится применить против США "торговую базуку". С соответствующим предложением выступила Франция, тогда как Германия неохотно обычно прибегает к таким далеко идущим мерам.

Вас также могут заинтересовать новости: