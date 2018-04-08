В России ожидаемо "открестились" от химатаки в Сирии

МИД России уже опубликовал соответствующее заявление.

Россия отрицает применение химического оружия в сирийском городе Дума, о которой заявили правозащитники.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление МИД РФ на сайте ведомства.

"Продолжаются информационные вбросы о применении хлора или других отравляющих веществ правительственными войсками. Очередная такая сфабрикованная информация о химатаке на Думу, которая якобы имела место, появилась вчера", - говорится в сообщении.

Ответственность за эскалацию Россия возлагает на сирийскую оппозицию. По словам ведомства, подобные "провокации" и "лживые измышления" появляются для "выгораживания террористов". В то время как Россия и сирийское правительство "обеспечивают гуманитарные коридоры для вывода гражданского населения".

Также в МИД РФ пригрозили тяжелыми последствиями, если за сообщениями о химатаки последует военное вмешательство со стороны других стран.

Напомним, по меньшей мере 70 человек умерли во время предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума - последнем городе, который находится под контролем повстанцев в Восточной Гуте. За атакой подозревают влияние России. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что ответственность за атаку лежит не только на его исполнителях, но и на тех, кто их поддерживает. Папа Римский во время пасхального богослужения призвал молиться за погибших и пострадавших во время химатаки.