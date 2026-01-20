Уже с 21 января в Украине постепенно начнет теплеть, - синоптик Диденко

Ближайшей ночью еще будет очень холодно, но завтра днем морозы несколько ослабнут.

Уже с 21 января дневная температура в Украине станет выше, хотя ночью еще будет очень холодно, а уже с 25-26 января дневная температура воздуха достигнет нуля и даже небольших "плюсов". Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра, по ее данным, погоду будет определять антициклон, поэтому осадков не будет, зато ожидается много солнца.

"Ночью будет мороз -10...-17 градусов, завтра днем уже более милосердные -4...-8, на севере местами до -10 градусов, а в южной части даже возможно около нуля!" - порадовала она.

Ветер изменится на юго-западный и южный.

Погода в Киеве

В Киеве ближайшей ночью будут морозы -12...-14 градусов, завтра днем -6...-8 градусов. Без осадков. На дорогах гололедица.

Потепление в Украине - что известно

В Украине с 22 января ожидается ослабление морозов на 2-4 градуса. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщил синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.

По его словам, в период 20-22 января погода будет постепенно меняться, без существенных осадков, только 22 января на юго-западе возможен небольшой снег. Ночью температура составит -9°...-17°, днем -4°...-11°, на юге и в Закарпатье теплее - до 0°...-5°.

23-24 января ожидается небольшой снег, местами с дождем и гололедом. Резкого потепления не прогнозируют, а пик холода еще не подтвержден.

"Сейчас только вторая половина января началась, а что будет в феврале - мы пока не знаем. Мы будем видеть тенденции на февраль где-то после 25 января", - пояснил Семилит.

