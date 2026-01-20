Из-за обстрелов над Киевом образовался смог: что советуют жителям столицы

Необходимо, в частности, закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

В результате вражеских обстрелов на левом берегу Киева возникли пожары - над городом образовался смог.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация, после взрывов запах дыма часто ощущается локально - недалеко от места попаданий или на территориях, куда его приносит ветер.

"Если чувствуете запах дыма в своем районе, то специалисты советуют: закрыть окна; ограничить пребывание на улице; пить много воды; по возможности включить очиститель воздуха", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается также, что в результате отключений электроснабжения, вызванных вражескими обстрелами, стационарные пункты мониторинга качества атмосферного воздуха в Киеве работают с временными сбоями.

"При длительном отсутствии электроэнергии данные о состоянии воздуха могут быть временно недоступны, а информация в ежедневных отчетах - неполной или отсутствующей", - отметили в КГГА.

Взрывы в Киеве 20 января - подробности

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 января Россия в очередной раз нанесла удар по энергетике Киева. В результате атаки тысячи многоэтажек остались без тепла.

Кроме того, из-за обстрелов и обесточивания объектов "Киевводоканала" без воды остался почти весь левый берег Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: