'Мама сорвала первый танец': сын Бекхэмов впервые рассказал, как родители травили его жену

Бруклин говорит, что родители неоднократно пытались разлучить его с любимой.

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов, 26-летний Бруклин Бекхэм, впервые открыто заговорил о конфликте в известной семье.

В серии заявлений, опубликованных в Instagram, он сообщил, что не намерен мириться с родителями, обвинив их в многолетнем контроле над его жизнью и медийным образом. По словам Бруклина, его родители якобы годами управляли нарративами в прессе, создавая идеальную картинку, одновременно оказывая давление на него в личной жизни. Он утверждает, что это продолжалось с детства и негативно повлияло на его психоэмоциональное состояние.

Отдельно Бруклин заявил, что его отношения с женой, актрисой и моделью Николой Пельтц, стали источником напряжения в семье. По его словам, родители пытались разрушить их брак еще до свадьбы, а сама Никола неоднократно подвергалась пренебрежительному отношению:

"Моя мама в последний момент отказалась шить платье для Николы, несмотря на то, как она радовалась, что сможет надеть ее дизайн, заставив ее срочно искать новое платье. За несколько недель до нашего большого дня мои родители неоднократно давили на меня и пытались подкупить, чтобы я подписал отказ от прав на свое имя, что повлияло бы на меня, мою жену и наших будущих детей. Мой отказ повлиял на выплату денег, и с тех пор они относятся ко мне по-другому. Наши родители имели свои столы, расположенные рядом с нашим".

Бекхэм также подчеркнул, что после дистанцирования от семьи впервые за много лет почувствовал спокойствие и исчезновение тревоги. Он отметил, что не находится под чьим-либо влиянием и впервые в жизни самостоятельно отстаивает собственные границы.

"Моя мама сорвала мой первый танец с женой, который был запланирован за несколько недель до этого под романтическую песню о любви. Перед 500 гостями свадьбы Марк Энтони позвал меня на сцену, где по расписанию должен был состояться мой романтический танец с женой, но вместо этого меня ждала моя мама, чтобы потанцевать со мной. Она танцевала со мной очень неуместно перед всеми. Я никогда в жизни не чувствовал себя так неловко и униженно", - вспомнил Бруклин.

По словам парня, Виктория Бекхэм неоднократно приглашала женщин из его прошлого в их жизнь, а во время их поездки в Лондон на день рождения отца пару игнорировали, встретившись только на большой вечеринке с сотней камер:

"Когда он наконец согласился встретиться со мной, это было при условии, что Никола не будет приглашена. Это было как пощечина. Позже, когда моя семья уехала в Лос-Анджелес, они вообще отказались встретиться со мной... Мы с женой не хотим жизни, которая формируется имиджем, прессой или манипуляциями. Все, чего мы хотим, - это спокойствие, приватность и счастье для нас и нашей будущей семьи".

После публичного заявления Бруклина Дэвид и Виктория Бекхэмы не сделали никаких официальных комментариев.

Как известно, Бруклин - старший сын легендарного футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм. Супруги считаются одной из самых влиятельных звездных семей в мире, а бренд Beckham давно вышел за пределы спорта и моды.

В 2022 году он женился на Николе Пельтц - дочери американского миллиардера Нельсона Пельтца. Их свадьбу с самого начала сопровождали слухи о напряженных отношениях между Николой и Викторией Бекхэм.

