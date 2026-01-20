Автор и исполнитель хита 'Тримаєм посадку' написал песню для 'королевской пехоты' 24-й ОМБр

По словам музыканта, песня родилась из простых разговоров, мыслей и личных историй бойцов бригады.

Платформа "Культурные силы" представила пятый эпизод музыкального военного проекта "Фронтовая студия", в котором военные подразделения открывают двери для музыкантов, чтобы рождались боевые песни.

На этот раз известный украинский кантри-певец Sasha Boole посетил бойцов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила и написал для них песню.

"Это легендарная "королевская пехота" с опытом миротворческих миссий в Ираке и Косово. С 2014 года бригада воевала на самых горячих направлениях, именно ее бойцы первыми пережили подлый обстрел с территории Российской Федерации под Зеленопольем и первыми громили "зеленых человечков" под Георгиевкой. С 2022 года бригада защищает Украину на восточном направлении, освобождала правобережную Херсонщину, держала Бахмут и Нью-Йорк. Лозунг бригады – "Milites Regum", с латыни – "пехота короля", – сообщили в "Культурных силах".

Отмечается, что Sasha Boole делал все, чтобы почувствовать дух, нерв, атмосферу особенности, которые есть в бригаде, погрузиться в эмоциональный климат и жизнь подразделения – интервью и простое общение с пехотинцами, танкистами, операторами БПЛА в бригаде, участие в тренировке, стрельба из окопов.

"24-я – преимущественно пехотная бригада, поэтому я посетил именно пехотинцев. Первое впечатление – уставшие, но очень стойкие люди. Они только что вышли из позиций и знают, что со временем туда придется возвращаться. И в то же время – с юмором, очень душевные, гостеприимные, открытые. В этих разговорах четко чувствуется: пехота – это, пожалуй, самая сложная роль в армии. Поэтому эта песня именно о них. О пехотинце как главном герое – несколько уставшем, грустно-веселом воине, который понимает, что будет непросто, но знает: война когда-нибудь закончится. И мысль о возвращении домой, к близким – это то, что держит и согревает", – поделился впечатлениями о "королевской пехоте" Sasha Boole.

По его словам, песня родилась из простых разговоров, мыслей и личных историй бойцов бригады, которые стали ее главным содержанием и настроением.

"Культурные силы" – платформа, которая объединяет военнослужащих творческих профессий, культурных деятелей, аналитиков и волонтеров. Она развивает военную культуру, усиливает морально-психологическую поддержку военных и семей погибших, внедряет культурную дипломатию и информационное сопротивление через инструменты культуры. В платформу входят проекты: "Культурный десант", "Книга на фронт", "Фронтовая студия", "Оркестр 59" и другие.

