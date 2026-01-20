'Сделайте глубокий вдох': у Трампа ответили, изменился ли курс США в отношении Украины

Бессант заверил, что членство США в НАТО является неоспоримым.

Министр финансов США Скотт Бессант заявил, что политика президента США Дональда Трампа не подразумевает отказ от НАТО или разрыва отношений с Европой. Также он заверил, что дискуссии вокруг Гренландии не должны восприниматься как сигнал о том, что Вашингтон изменил свой курс в отношении Украины и союзников, пишет Associated Press.

"Мы находимся посреди политики президента Трампа, и членство США в НАТО является неоспоримым, так же как и наше партнерство с Европой в попытке остановить войну между Россией и Украиной. В то же время это не означает, что между нами не может быть разногласий относительно будущего Гренландии. Успокойте истерию и сделайте глубокий вдох", - сказал Бессант.

Министр финансов США отметил, что подобные опасения звучали и раньше. Он подчеркнул, что они не привели ни к экономической дестабилизации, ни к ухудшению отношений с союзниками.

Видео дня

По словам Бессанта, сейчас США имеют стабильную экономику, выгодные торговые соглашения и, несмотря на напряженный политический фон, одни из самых тесных отношений с Европой.

НАТО ограничило обмен разведданными со США - что известно

Ранее издание The i Paper со ссылкой на свои источники писало, что чиновники НАТО отказываются от обмена разведывательной информацией со США из-за угроз американского президента Дональда Трампа по захвату Гренландии. Журналисты напомнили, что ранее сотрудники разведывательных и военных ведомств сотрудничали для борьбы со всеми видами угроз, от прямой войны до тайных операций.

Инсайдер НАТО сообщил изданию, что планы Трампа по захвату Гренландии создают напряженность и недоверие между европейскими и американскими коллегами в Альянсе. Источник в британской разведке назвал ухудшение связей между Белым домом и его союзниками "беспрецедентным" и предупредил что "индивидуальные политические потрясения", вызванные Трампом, повлияют на отношения в сфере разведки.

Вас также могут заинтересовать новости: