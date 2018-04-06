"Убрали важных свидетелей": МИД РФ прокомментировал смерть животных Скрипаля

Захарова обратила внимание на то, что, по данным британских СМИ, морские свинки Скрипаля умерли от обезвоживания, так как их не забрали из дома.

В МИД РФ обвинили Великобританию в уничтожении "важных свидетелей", которыми были погибшие животные из дома экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом на своей странице в Facebook написала представительница МИД РФ Мария Захарова.

"Так вот, оказалось, что домашних животных Скрипаля в виде двух морских свинок и кота в живых уже нет. Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток - «убрали важных свидетелей». А на самом деле, это действительно «важные свидетели» , раз речь идёт о химическом отравляющем веществе, которое, по целому ряду версий, могло быть применено в доме Скрипаля", - написала она.

Она обратила внимание на то, что, по данным британских СМИ, морские свинки Скрипаля умерли от обезвоживания, так как их не забрали из дома.

"По данным британской газеты, морские свинки умерли от обезвоживания, потому что их не забрали из дома. То есть как? Обыск был, а животных не заметили? Не заметили питомцев человека, который был отравлен нервно-паралитическим газом?", - считает Захарова.

Она также указала на то, что о наличии домашних животных в доме Скрипаля знала телекомпания ВВС, которая "по каким-то причинам эту информацию скрыла" и обвинила Британию в опытах "нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне именно на морских свинках".

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Как сообщалось, две морские свинки Скрипалей погибли от обезвоживания в отсутствие хозяев, а черный персидский кот по кличке Нэш ван Дрейк был найден в тяжелом состоянии и усыплен.

Бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР. 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.