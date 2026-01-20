'Рыцарь семи королевств' стартовал: первые рейтинги и отзывы на спин-офф 'Игры престолов'

Критики отмечают, что новый проект можно назвать уютным.

На этой неделе во вселенной "Игры престолов" состоялась новая премьера - на HBO стартовал сериал "Рыцарь семи королевств", основанный на новеллах Джорджа Р. Р. Мартина.

Первые рейтинги показывают, что спин-офф получил теплый, хотя и более сдержанный прием, чем предыдущие проекты франшизы. На Rotten Tomatoes сериал имеет 88% Avg. Tomatometer от критиков и 80% Avg. Popcornmeter от зрителей. На IMDb первая серия стартовала с оценкой 8,4, что является сильным результатом для камерного спин-оффа без драконов и масштабных войн.

Обозреватель Forbes отмечает, что сериал очень бережно относится к первоисточнику, ведь адаптация максимально близка к новеллам и сохраняет их дух. Среди бесспорных плюсов - уютный, почти сказочный тон, идеальный кастинг и свежее ощущение во франшизе, которая раньше ассоциировалась с жестокостью и масштабной трагедией. Отдельно Forbes хвалит саундтрек композитора Дэна Ромера.

Видео дня

The Hollywood Reporter называет сериал меньшим и значительно более очаровательным взглядом на Вестерос. Издание подчеркивает, что это скорее новелла на экране, чем эпическая сага, ведь история компактна, эпизоды длятся менее 40 минут, а наибольшее удовольствие доставляют не сражения, а диалоги и бытовые сцены. Критики особенно выделяют химию между Питером Клаффи (Дунк) и Декстером Солом Анселлом (Эгг), считая их дуэт главной движущей силой сериала.

The Guardian также обращает внимание на более мягкий и спокойный тон проекта на фоне "Игры престолов" и "Дома дракона". Критик отмечает, что зрителю предлагают не очередную борьбу за трон, а эмоциональную привязанность к двум главным героям:

"Реальный мир сегодня слишком похож на Вестерос, чтобы мы могли выдержать еще больше жестокости. Страна вымышленного насилия становится нашим безопасным пространством".

В то же время обозреватели сходятся в том, что формат является минусом. Forbes сетует на слишком короткий сезон - всего шесть 30-минутных серий, из-за чего Вестерос заканчивается быстрее, чем успеваешь в него погрузиться.

The Guardian отмечает, что медленный темп и отсутствие масштабных событий могут разочаровать фанатов эпического фэнтези и зрителей, которые ждут продолжения глобальной саги "Песнь льда и пламени". Сериал также сложно назвать универсальным - он не детский, но и не достаточно "тяжелый", чтобы захватить совершенно новую аудиторию.

The Hollywood Reporter добавляет еще один недостаток - ограниченность женских персонажей, которым пока уделяется значительно меньше внимания, чем мужскому ансамблю.

В то же время большинство критиков сходятся в том, что "Рыцарь семи королевств" - это приятное, камерное и неожиданно теплое дополнение к франшизе, которое не пытается превзойти "Игру престолов", а сознательно идет другим путем.

Как сообщал УНИАН, ранее HBO уже объявил о продлении сериала "Рыцарь семи королевств" на второй сезон. Также в этом году фанаты ждут выхода третьего сезона сериала "Дом дракона".

Вас также могут заинтересовать новости: