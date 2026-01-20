Зеленский назвал главное условие для встречи с Трампом в Давосе

Из Давоса поступают сигналы о том, что документ о восстановлении Украины почти завершен.

Самым главным приоритетом сейчас является вопрос энергетики в Украине после российской атаки. Так президент Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли он посетить экономический форум в Давосе.

Он отметил, что до вечера он будет находиться в Киеве, чтобы провести совещание по восстановлению энерго- и теплоснабжения в ряде регионов.

"Пока я жду вечера. У меня будет еще один вечерний селектор. Поставлены соответствующие задачи. Не хочу ждать это дни или недели, а хочу проверить, как выполнена задача по усилению отопления и энергетики в нескольких наших областях. Поэтому пока буду в Киеве", - отметил он.

Видео дня

При этом Зеленский не исключает возможность поездки в Давос и встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Все может измениться в любую минуту. Потому что для меня и для украинцев очень важно закончить эту войну. И план процветания и гарантии безопасности очень важны. Я благодарен американо-украинским командам, что они работали вместе. Остается последняя миля, чтобы завершить эти документы", - сказал Зеленский.

Он добавил, что готов будет посетить Давос в случае, если будут готовы все документы. В то же время он также готов будет поехать туда, если будет решение по ПВО или энергетическим пакетам.

"А если поеду, то уверен, что наши команды об этом говорят, тогда встреча (с Дональдом Трампом) будет. И эта встреча всегда с каким-то результатом. Безусловно, всегда встречи с США должны заканчиваться конкретикой, конкретными результатами для усиления Украины или приближения к окончанию войны. И если документы готовы, будем встречаться", - сказал президент Украины.

Он добавил, что сигналы команды из Давоса идут, что документ о восстановлении Украины почти завершен.

"Посмотрим, пока я на месте", – добавил Зеленский.

Экономический форум в Давосе: что известно

Ранее стало известно, что в экономическом форуме в Давосе примет участие президент США Дональд Трамп. По данным The Telegraph, американский лидер на этой встрече должен был встретиться с президентом Владимиром Зеленским и подписать соглашение о "процветании" и послевоенном восстановлении Украины на сумму 800 миллиардов долларов.

Впоследствии стало известно, что на форуме будет присутствовать и посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев. Отмечалось, что он проведет встречи с членами американской делегации на полях Всемирного экономического форума.

Вас также могут заинтересовать новости: