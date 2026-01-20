iPhone 2026 года не получит одного из самых ожидаемых нововведений

Похоже, фанатам Apple придется подождать еще одно поколение до выхода iPhone c подэкранным Face ID.

На прошлой неделе прошел инсайд, что грядущие iPhone 18 Pro и 18 Pro Max наконец избавятся от вырезов: Face ID спрячут под дисплей, а фронтальную камеру перенесут в левый угол. Судя по новой информации, пользователям придется подождать еще одно поколение до выхода такого телефона.

Китайские инсайдеры обвинили западные СМИ в неправильном переводе их публикаций – оказывается, когда речь шла о модулях под экраном, имелся в виду только инфракрасный сенсор, связанный с Face ID, а не все датчики целиком.

Судя по фотографии обновленного модуля Face ID, продолговатый вырез в центре дисплея и правда станет меньше, но не исчезнет.

Другими словами, Apple просто уменьшит размер Dynamic Island за счет перемещения части датчиков под дисплей, но не будет менять привычный вид экрана радикально – примерно как на рендере ниже. Подобный дизайн подтвердил еще один инсайдер.

Подобные корректировки вовсе не отменяют других ожидаемых изменений – например, слухи об основной камере с переменной диафрагмой и новых цветах корпуса продолжают циркулировать в сети. В этом поколении Apple может впервые полностью отказаться от темных вариантов корпуса.

Официальный анонс новых Айфонов ожидается в сентябре. Недавние слухи намекают на возможные изменения в графике запуска: базовый iPhone 18 может выйти на полгода позже, чем Pro-версии.

