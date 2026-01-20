Новые пошлины из-за Гренландии: в США высмеяли медленную Европу

Скотт Бессент напомнил, что ЕС очень медленно реагнирует на любые угрозы.

Министр финансов США Скотт Бессент высмеял усилия Евросоюза быстро согласовать ответные меры на новые пошлины президента Дональда Трампа из-за Гренландии. Он заявил, то блок, скорее всего, сформирует "страшную европейскую рабочую группу", а не примет оперативные меры.

Газета Financial Times пишет, что по его словам, медленное принятие решений странами ЕС помешает им выработать эффективную реакцию или быстро применить так называемый инструмент противодействия принуждению.

"Я полагаю, что они сначала сформируют страшную европейскую рабочую группу, которая, по-видимому, является их самым мощным оружием", – сказал глава минфина США.

Его заявления свидетельствуют о том, что Вашингтон не всерьез рассматривает возможность применения ЕС самого мощного торгового оружия, которое позволило бы Блоку ограничить доступ американских компаний к единому рынку.

Бессент сослался на то, что Европа продолжает покупать российское топливо, отметив, что "их скорость принятия решений не всегда самая быстрая". ЕС нацелен постепенно отказаться от российских поставок к концу 2027 года после резкого сокращения закупок.

Угроза Трампа ввести 10%-ные пошлины в отношении европейских стран в попытке "приобрести" Гренландию породила опасения относительно торговой войны, погрузив трансатлантические отношения в кризис.

При этом Бессент отверг предположение, что возобновление торгового конфликта между США и ЕС подорвет усилия по снижению стоимости жизни для американцев.

"Пошлины не повлияли на рост цен. Как бывший профессор экономической истории в Йеле, я могу сказать вам, что страны с положительным торговым балансом всегда больше всего страдают от торговой войны", - заявил министр финансов США.

При этом он добавил, что продажа государственных облигаций США европейскими держателями будет "саморазрушительной", на фоне спекуляций рынка о том, что это может стать частью возможных ответных мер Европы.

"Тарифный шантаж" Трампа из-за Гренландии - главные новости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон вводит дополнительные пошлины на импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, потому что они выступили против установления американского контроля над Гренландией. Трамп анонсировал введение дополнительных пошлин в размере 10% на весь импорт из данных стран уже с 1 февраля, а с 1 июня - 25%.

В то же время страны Евросоюза могут ввести пошлины на товары из США на сумму 93 млрд евро или ограничить доступ американских компаний на рынок в ответ на угрозы Трампа.

