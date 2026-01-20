Бизнес переплатил более 200 миллиардов гривень из-за имитации реформ 'Укрзализныци', - Укрметалллургпром

По словам Каленкова, эти средства были потеряны из-за модели, при которой грузовой сегмент железной дороги годами использовался как источник покрытия хронических убытков пассажирских перевозок.

Отсутствие реального реформирования "Укрзализныци" с 2012 года обошлось украинской экономике уже в более чем 200 млрд грн, которые бизнес был вынужден переплатить из-за завышенных монопольных тарифов. Об этом заявил президент ОП Укрметалллургпром Александр Каленков в статье для Интерфакс-Украина.

По его словам, эти средства были потеряны из-за модели, при которой грузовой сегмент железной дороги годами использовался как источник покрытия хронических убытков пассажирских перевозок.

"200 млрд грн - это цена имитации реформ. Это недоинвестированная модернизация, упущенный рост экономики, экспорт и налоговые поступления", - подчеркнул Каленков.

Он напомнил, что формально реформа железнодорожного транспорта стартовала еще в 2012 году, однако ключевые решения так и не были реализованы. В частности, не заработали подзаконные акты по открытию рынка и доступу частных операторов к локомотивной тяге и перевозным услугам.

По оценкам Укрметалллургпрома, грузовые перевозки остаются прибыльным сегментом и в последние годы генерировали около 20 млрд грн операционной прибыли ежегодно. В то же время эти средства системно направлялись на покрытие растущих убытков пассажирского сегмента, которые составили более 18 млрд грн в 2024 году, более 22 млрд грн в 2025-м и прогнозируемо превысят 25 млрд грн в 2026 году.

Каленков отметил, что такая модель фактически превратила бизнес в скрытого донора финансирования неэффективной социальной функции государства. В результате 200 млрд грн - это не абстрактная сумма, а неремонтированная инфраструктура, изношенные локомотивы, недостроенные производственные линии, потерянные рабочие места и валютные поступления.

Он также предупредил, что дальнейшее повышение грузовых тарифов только углубит кризис. По оценкам самой "Укрзализныци", индексация тарифов на 20% может привести к падению объемов перевозок на 19%, что будет означать дальнейшее сокращение доходов компании и дальнейший отток грузовой базы.

Как подчеркнул президент Укрметалллургпрома, выходом из ситуации является не очередное повышение тарифов, а структурное реформирование "Укрзализныци": финансовое и организационное разделение видов деятельности, открытие рынка для конкуренции, запуск механизма прямой бюджетной компенсации пассажирских перевозок и создание независимого тарифного регулятора.

"200 млрд грн - это слишком высокая цена за имитацию реформ. Повторить эту ошибку Украина больше не может", - подытожил Каленков.

Как известно, УЗ инициирует повышение тарифов на грузовые перевозки на 40%. Но в Минэкономики выступили против: там заявили, что прежде чем повышать тарифы на грузовые перевозки, "Укрзализныця" должна обновить тарифный сборник, который не пересматривался с 2009 года.

"Просто общее повышение тарифов не даст эффекта. Часть грузов уйдет на дороги или просто исчезнет из-за остановки предприятий", - заявил министр экономики.

