Ушел из жизни основатель 'Нашего формата' Владислав Кириченко

Предприниматель боролся с раком.

Утром во вторник, 20 января, ушел из жизни Владислав Кириченко - украинский общественный деятель и основатель бренда "Наш Формат", включающего одноименное издательство.

О смерти предпринимателя сообщили в Telegram-канале "Нашего формата". Согласно сообщению, причиной смерти 57-летнего Кириченко стала тяжелая онкологическая болезнь:

"Это невыразимая потеря для всей команды издательства, семьи, друзей, близких и для страны в целом. Владислав Кириченко был одним из тех людей, которые формировали интеллектуальный и гражданский ландшафт современной Украины. Выражаем искренние соболезнования семье и жене. О дате и месте прощания сообщим позже. Светлая память".

Биография Владислава Кириченко

Владислав Владимирович Кириченко родился 1 ноября 1968 года в городе Горловка. В 1992 году он окончил биологический факультет Московского государственного университета им. М. Ломоносова, а в 2005 году получил степень МВА в Высшей школе экономики в Москве.

Карьеру Кириченко начал в России, где в 1997 году основал биотехнологическую компанию Helicon, специализировавшуюся на комплексном оснащении лабораторий для молекулярной биологии. С 2003 года он работал в Украине, руководил агрофирмой и занимался общественной деятельностью. В 2006 году основал издательство "Наш Формат".

Кроме того, Кириченко активно занимался меценатской деятельностью, финансируя украинские культурные фестивали, воскресную школу в Москве, научные клубы и гуманитарные проекты. В начале полномасштабного вторжения Кириченко присоединился к рядам территориальной обороны.

