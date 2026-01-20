На начало 2026 года UKRTAC выходит на объем около 70% потребностей ВСУ в бронежилетах

По итогам проведенных закупок в конце 2025 года наибольший объем получила компания UKRTAC. Об этом свидетельствуют открытые данные о закупках Министерства обороны на сервисе Prozorro.

По данным платформы, UKRTAC это около 70% от общей потребности в бронежилетах на первое полугодие 2026 года. Компания участвует в государственных закупках с августа 2023 года. Основные заказчики – ВСУ и Нацгвардия.

Ранее директор по развитию UKRTAC Северион Дангадзе сообщал, что по итогам 2025 года компания сдаст по государственным контрактам 100 тысяч бронежилетов. Такой же объем был выполнен в 2024 году.

Видео дня

Компания также поставляет по государственным и международным контрактам бронежилеты для женщин, а также защитные костюмы для гуманитарного разминирования. По состоянию на декабрь 2025 года, UKRTAC была единственной в Украине компанией, имеющей подписанные контракты на производство и поставку моделей бронежилетов с элементом положительной плавучести – речь идет о трех контрактах на общую сумму 9500 единиц.

Такие бронежилеты предназначены для морпехов, спецназовцев, работников портов – они способны удерживать человека общим весом до 120 кг на поверхности воды в течение 24 часов.