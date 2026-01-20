Зеленский получил приглашение в 'Совет мира' Трампа, но не спешит соглашаться, - FT

Также Зеленский еще не принял решения о своем участии во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Президент США Дональд Трамп направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение присоединиться к Совету мира, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. Однако Украина пока не спешит соглашаться на предложение, поскольку среди приглашенных в Совет есть российский диктатор Владимир Путин и белорусский глава Александр Лукашенко.

"Прежде чем принять приглашение, Зеленский хочет лучше понять, как будет работать совет, и намерен ли Трамп сделать его независимым или заменить совет, который в настоящее время обсуждается американскими и украинскими переговорщиками в рамках мирного плана по прекращению войны с Россией", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что Трамп пригласил Владимира Путина участвовать в Совете мира, созданном для урегулирования конфликта в Газе и других геополитических очагах, потенциально включая Украину. А всего через несколько часов после этого РФ обрушила на Украину массированный ракетно-дроновый удар, атаковав энергетику в нескольких областях и лишив Киев электроэнергии, воды и отопления.

Видео дня

Также, по словам Офиса президента, Зеленский еще не принял решения о своем участии во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщил один из чиновников, президент пока останется в Киеве для координации мер реагирования на чрезвычайную ситуацию, вызванную атакой России.

Ожидалось, что президент Украины встретится с Трампом и европейскими лидерами на швейцарском курорте и, возможно, подпишет ключевой документ об экономическом процветании страны, который был согласован с США. Однако сейчас неясно, состоится ли эта встреча, сообщил чиновник.

Совет мира - новости

Трамп пригласил в свой Совет мира уже более 50 стран. Американский лидер хочет, чтобы в четверг, 22 января, в Давосе был подписан полный текст конституции и полномочий Совета.

Тем временем, по данным СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон не планирует принимать приглашение в Совет мира Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: