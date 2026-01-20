Леся Никитюк умилила сеть, показавшись с маленьким сыном на руках (фото)

Ведущая отдыхает в Карпатах.

Известная украинская ведущая и блогерша Леся Никитюк не устает радовать подписчиков новыми кадрами с отдыха в Карпатах.

На одном из опубликованных фото в своем Instagram в stories Леся показалась с маленьким сыном Оскаром на руках.

"Марципанчик", - ласково подписала ведущая снимок.

На другом фото блогерша высказалась о сильных морозах в Украине:

"Мороз… в последний раз я такие узоры на окнах видела в 7-м классе".

Напомним, ранее УНИАН писал, что Леся Никитюк отдыхает в Карпатах вместе с женихом-военнослужащим Дмитрием Бабчуком и их сыном Оскаром. Возлюбленный ведущей не раз в сети признавался, что в связи с занятостью на службе у него не так часто получается видеться с родными, как того хотелось бы.

