В жизни трех знаков Зодиака начинается 'белая полоса': все испытания уже в прошлом

В перечне есть представители знака Лев.

После 20 января 2026 года для трех знаков Зодиака наступает долгожданный перелом – период напряжения и внутренних конфликтов подходит к концу. Соединение Венеры и Плутона указывает на закрытие сложной эмоциональной истории, которая долгое время забирала слишком много сил, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

В последние недели ощущалось истощение и острая потребность в восстановлении. Именно это и становится возможным благодаря данному транзиту. Он обрывает иллюзорные привязки и высвечивает истинные причины утечки энергии. Облегчение приходит через ясность и честность с собой. Плутон выводит на поверхность скрытые механизмы давления и запускает неизбежные завершения.

Во вторник напряжение для этих знаков заметно ослабевает, потому что ситуация достигает критической точки. Борьба за контроль теряет смысл. То, что больше не способно существовать в прежнем виде, либо трансформируется, либо окончательно уходит. В этом и заключается удача. Период трудностей завершен.

Телец

20 января соединение Венеры и Плутона помогает вам увидеть влияние ситуации, которая долгое время незаметно управляла вашими решениями. Уже давно было ощущение, что что-то идет не так. Теперь вы вплотную подходите к моменту исправления. Тяжелый период заканчивается тогда, когда вы перестаете искать компромисс с тем, что давно исчерпало себя.

Вы не обязаны продолжать толкать то, что не поддается движению. Во вторник это становится очевидно – и приносит облегчение. В период этого аспекта вы возвращаете себе право выбора. Постоянное внутреннее напряжение начинает растворяться. Более спокойный этап жизни вступает в свои права, Телец. Самое сложное осталось позади.

Лев

Этот астрологический аспект приносит вам необходимое эмоциональное закрытие, Лев. 20 января соединение Венеры и Плутона четко указывает на источник недавнего недовольства и вынуждает действовать без промедления. Вы ясно видите, куда уходили ваши силы.

Перелом происходит в момент, когда вы решаете не продолжать связь, где отдача несоразмерна вложениям. Решение принято – и возврата к прошлому нет. Да и не нужно. Трудный этап завершен, и это ощущается правильно. Такой выбор восстанавливает чувство собственного достоинства и уважение к себе. Вы снова держите ситуацию под контролем, и она быстро теряет над вами власть.

Козерог

Для вас, Козерог, соединение Венеры и Плутона символизирует окончание затяжного внутреннего противостояния. 20 января становится ясно: то, что вы упорно пытались удержать, больше не работает. И вы это принимаете. Именно принятие становится точкой освобождения. Вы понимаете, что одной выносливости недостаточно, чтобы решить все задачи, как бы сильно ни хотелось обратного.

Иногда самый зрелый и сильный шаг – позволить конструкции разрушиться, чтобы на ее месте возникло нечто более устойчивое. С этим осознанием груз спадает с плеч. Вы прошли долгий путь, Козерог, и заслужили этот момент. Период трудностей официально завершен.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие китайские знаки Зодиака вот-вот сбросят камень с шеи и заживут по-новому.

Вас также могут заинтересовать новости: