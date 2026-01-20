'Без нас создавать какой-то новый альянс трудно': ветеран высказался о сотрудничестве с ЕС

На фоне угроз Трампа Европа может опомниться и заняться вопросами собственной обороны, считает Гетьман.

Окончательно ссориться с США на фоне угроз Трампа Гренландии не стоит. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке.

"У них работают государственные институты, там есть не только Трамп, который все решает. Но, возможно, мы даже вскоре поблагодарим Трампа за то, что он подтолкнул. Я думаю, что таким образом Европа опомнится и начнет заниматься вопросами собственной обороны уже более тщательно, не надеясь на Соединенные Штаты", - сказал Гетьман.

Он добавил, что в США действительно есть некоторые элементы вооружения, которые не производят европейские страны. Впрочем, по мнению эксперта, через некоторое время Европа сможет стать самодостаточной в вопросе обороны.

Видео дня

"И здесь очень важна наша роль, потому что у нас самая опытная, самая мощная армия в Европе. Некоторых технологий нам не хватает, но с точки зрения даже пехоты, с точки зрения опыта, с точки зрения БПЛА, здесь мы лидируем в Европе. Поэтому без нас создавать какой-то новый альянс трудно", - добавил Гетьман.

Конфликт США и Европы: что известно

Напомним, ранее президент Дональд Трамп выдвинул Европе ультиматум по Гренландии. Он заявил, что Вашингтон вводит 10% пошлину на ряд стран Европы из-за того, что они выступили против соглашения с США по острову. Также президент США добавил, что в случае нерешения вопроса, размер пошлин с 1 июня может вырасти до 25%.

Кроме того, президент Франции Эмануэль Макрон ранее отклонил предложение Трампа войти в "Совет мира". На фоне этого президент США "слил" переписку с французским лидером, что в дипломатии считается недопустимым.

Вас также могут заинтересовать новости: