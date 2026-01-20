Ученые сделали жуткое открытие о том, как будет уничтожена Земля

Астрономы обнаружили таинственный объект, который можетдать представление о том, как будет выглядеть Земля после уничтожения Солнцем.

Астрономы обнаружили таинственный "железный прут" в центре близлежащей туманности, который может дать представление о мрачной судьбе Земли.

Как пишет Mirror, полоса ионизированных атомов железа была обнаружена в Кольцевой туманности, расположенной в 2283 световых годах от Земли, и ученые никогда раньше не видели ничего подобного. В новой статье исследователи утверждают, что это могут быть остатки каменистой планеты, похожей на Землю, которая была уничтожена умирающей звездой, так что эта ранее невиданная структура в Кольцевой туманности может показать, как будет выглядеть Земля после уничтожения Солнцем.

Хотя исследователи пока не уверены, как могла образоваться эта странная перемычка, но есть два вероятных сценария.

Видео дня

Либо эта полоса образовалась в результате какого-то неизвестного процесса во время выброса туманности при коллапсе родительской звезды, либо это дуга плазмы, образовавшаяся в результате испарения каменистой планеты, попавшей в зону более раннего расширения звезды.

"Мы знаем, что вокруг многих звезд есть планеты, и если бы вокруг звезды, образовавшей Кольцевую туманность, существовали планеты, они бы испарились, когда звезда стала красным гигантом", – сказал автор исследования Роджер Уэссон в интервью Daily Mail.

"А масса железа в стержне примерно соответствует тому, что можно ожидать от испарения планеты: если бы Меркурий или Марс испарились, это дало бы немного меньше железа, чем стержень в кольце, а если бы Земля или Венера испарились, то немного больше", - добавил он.

Если последнее верно, то эта странная структура может стать захватывающим примером того, как наша планета может выглядеть для астрономов через миллиарды лет.

Когда у таких звезд, как наше Солнце, в конце их жизни заканчивается ядерное топливо, внешние слои раздуваются до огромных размеров, в то время как ядро ​​сжимается и остывает. В конце концов, ядро ​​превращается в крошечный белый карлик, которому не хватает гравитации, чтобы удерживать звезду вместе, и внешние слои сбрасываются, оставляя после себя планетарную туманность.

Когда это произойдет с нашим Солнцем примерно через пять миллиардов лет, ученые считают весьма вероятным, что Земля будет уничтожена. По мере расширения Солнца Земля либо испарится от сильного жара, либо будет разорвана на части и затянута мощными гравитационными приливными силами.

Ранее астрономы заявили об открытии свободной планеты, не связанной ни с одной звездой, - т. н. планеты-"изгнанника" - размером почти как Сатурн.

Вас также могут заинтересовать новости: