Как противодействовать, если Россия запустит тысячу 'Шахедов' за сутки: Зеленский ответил

Сейчас Украина производит тысячу перехватчиков в сутки, и эту цифру нужно увеличить вдвое.

Россияне пытаются нарастить производство дронов, чтобы иметь возможность запускать по Украине до 1000 ударных дронов в сутки. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время онлайн-брифинга.

Как отметил Зеленский, если Россия нарастит производственные мощности до такого уровня, чтобы запускать до тысячи "Шахедов" в сутки, тогда Украина должна удвоить производство соответствующих перехватчиков.

"Враг хотел это еще в прошлом году. Они не достигли такого результата – в среднем их количество составляло около 200-250 в сутки. Сейчас хотят до тысячи. Посмотрим", – сообщил Зеленский.

По его словам, на данный момент возможности врага позволяют ему запускать до 350 ударных дронов в сутки.

"Но мы должны рассчитывать на худший для нас сценарий, что они могут применять, например, тысячу. А у нас должно быть минимум два перехватчика на один "Шахед", - подчеркнул Зеленский.

Сегодня в Украине уже удается производить до одной тысячи перехватчиков в сутки, но этого количества недостаточно, подчеркнул президент.

Кроме того, как он пояснил, в настоящее время перехватчиков в Украине произведено больше, чем есть в службе операторов для их запуска. Поэтому нужно иметь и надлежащее количество мобильных групп для запуска соответствующих произведенных перехватчиков.

"В принципе, эту задачу знает и Сырский, и эту задачу получил новый глава Министерства обороны Федоров", - сообщил Зеленский.

Производство "Шахедов" в России

Как сообщал УНИАН, недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что в настоящее время Россия производит около 400 "Шахедов" разных типов в день, но планирует нарастить производство так, чтобы ежедневно можно было применять до 1000 таких дронов.

В то же время, по словам эксперта Алексея Гетьмана, направление перехвата дронов действительно нужно продолжать развивать. Однако кроме дронов-перехватчиков нужно развивать и составляющую из легкомоторной авиации.

