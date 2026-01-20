Тина Кароль попала под жесткую 'раздачу': продюсер указал на вероятную причину

Певицу захейтили в сети за песню о "добре".

Украинский продюсер Михаил Ясинский назвал вероятную причину, по которой новая песня Тины Кароль "У нас немає світла та є добро" вызвала волну хейта в сети.

"Люди сейчас находятся в очень глубоком стрессе из-за чрезвычайного усиления давления. Здесь еще и погода играет не на нашей стороне", - прокомментировал Ясинский в беседе с ведущим Славой Деминым.

По мнению продюсера, когда этот сложный период останется позади, многое будет восприниматься по-другому.

"То, что не убивает, делает нас сильнее. Все эти моменты, весь негатив - забудется как нечто незначительное. Тина начала больше коммуницировать с аудиторией, а кто-то подумал, что может позволить себе то, чего раньше нельзя было", - заявил Ясинский.

Напомним, как писал УНИАН, накануне Тина Кароль нарвалась на жесткую критику за песню об отсутствии тепла и света.

В связи с этим певица решила извиниться перед поклонниками:

"Я хотела объединить композицией всех, а объединила всех против себя. Ну, получился такой мем. Ничего. Извините меня, пожалуйста. Болезненный для меня мем. Это не "заказ", это не методичка от власти, я не выполняю никаких заказов".

