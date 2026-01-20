За год Европа не сделала ни одного шага к созданию объединенной армии, - Зеленский

По словам президента, Украина может стать частью объединенных вооруженных сил Европы.

Европа за год не сделала ни одного шага к созданию объединенной армии, возможно, сейчас задумается об этом, учитывая нынешние вызовы. Об этом президент Украины сказал во время онлайн-брифинга для журналистов в WhatsApp.

Он напомнил, что в прошлом году говорил о совместных объединенных Вооруженных силах Европы.

"С учетом, безусловно, что в каждой стране останется своя суверенная армия, но должны быть объединенные Вооруженные силы, готовые реагировать. Как минимум, должно быть 3 млн. Из-за того, какие вообще есть вызовы. Я с этим предложением обратился к лидерам, как минимум Европы, в прошлом году. Год прошел, скажу откровенно, ни одного шага навстречу этой идее никто не сделал. Может, сейчас из-за всех этих вызовов лидеры Европы немного задумаются об этом", - подчеркнул глава государства.

Видео дня

В то же время он уточнил, что объединенная армия Европы не означает конкуренцию с Соединенными Штатами.

"Нет, просто Европа - отдельный континент, который должен иметь свою отдельную сильную армию. Это не значит, что можно разрушать НАТО, нет, ни в коем случае. Это отдельно. Вооруженные силы Европы. Украина, безусловно, будет одним из фундаментальных вкладов в укрепление такой армии. Может стать, если лидеры будут поддерживать такую идею. И здесь речь не только об армии, которая должна состоять, по моему мнению, не менее чем из 3 млн человек, а о том, что это и обмен технологиями, которые очень важны", - объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина имеет опыт войны, поэтому делится своими технологиями с партнерами.

"И мы даем другие технологии, как работает то или иное оружие. Без нашего опыта, во время войны, некоторые страны даже не знали бы реально, как их оружие работает. Не все работает очень хорошо, но они его переделывают благодаря всем нашим процессам и нашим инженерам. Мы им очень помогаем. Поэтому это не только армия, это и обмен технологиями", - отметил президент.

Другие заявления президента

Как сообщал УНИАН, Зеленский подчеркнул, что Россия является врагом Украины, поэтому он не представляет, как Украина может быть в "Совете мира" Трампа.

Глава государства подтвердил, что Украина получила приглашение присоединиться к этой организации. Также президент рассказал, как он относится к тому, что якобы в этот "Совет мира" также приглашают Россию и Беларусь.

Кроме того, Зеленский назвал главное условие для встречи с Трампом в Давосе. По его словам, он готов будет поехать туда, если будет решение по ПВО или энергетическим пакетам.

"А если поеду, то уверен, что наши команды об этом говорят, тогда встреча (с Дональдом Трампом) будет. И эта встреча всегда с каким-то результатом. Безусловно, всегда встречи с США должны заканчиваться конкретикой, конкретными результатами для усиления Украины или приближения к окончанию войны. И если документы готовы, будем встречаться", - сказал президент.

Вас также могут заинтересовать новости: