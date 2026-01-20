Эти знаки Зодиака будут на седьмом небе от счастья уже очень скоро: кто они

В списке есть представители знака Рак.

После 20 января 2026 года для трех знаков Зодиака начинается период восстановления и внутреннего баланса. В этот день Меркурий входит в Водолей, открывая путь к честности и ясному видению ситуации, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Хотя результат может удивить, этот транзит позволяет взглянуть правде в лицо. Меркурий в Водолее не скрывает дискомфорт и не сглаживает острые углы. Вместо этого он восстанавливает гармонию, подтверждая те чувства, которые раньше оставались без внимания. Эта энергия дает смелость перестать притворяться, что всё нормально, когда на самом деле так не было.

Во вторник для этих знаков зодиака будет полезно встретиться с реальностью напрямую. Здесь нет места отрицанию или наигранному оптимизму – только понимание того, что ваши внутренние ресурсы гораздо сильнее страхов. Теперь позволено хотеть большего, говорить "нет" и верить, что на протяжении всего пути всё будет складываться так, как нужно.

Рак

Меркурий в Водолее выводит на поверхность то, что вы долго держали внутри, Рак. Этот транзит побуждает перестать недооценивать свои желания и потребности. Настало время заботиться о себе и ставить собственные интересы на первое место. Вы понимаете, что усталость была вызвана стремлением сохранить мир любой ценой.

Избегание конфликтов долгое время приносило вам боль, но теперь вы видите причину своего внутреннего напряжения, и это осознание дает спокойствие. После 20 января жизнь начинает налаживаться, потому что вы наконец ставите себя в приоритет. Самозащита возвращает чувство безопасности. Заботиться о себе важно, и это дает силы двигаться дальше.

Дева

Дева, вторник показывает, что чрезмерное самопожертвование приносит больше вреда, чем пользы. Вхождение Меркурия в Водолей освещает те моменты, когда вы брали на себя слишком много ради долга или привычки. На самом деле никто не требует от вас таких жертв.

Облегчение приходит с пониманием, что можно отступить, не разрушив ничего вокруг. Жизнь продолжается, даже если вы не контролируете каждую деталь. Это не снижает вашу силу, но дарит передышку. Теперь вы понимаете: забота о себе положительно отражается на всех сферах. Осознание этого успокаивает и приносит внутреннее облегчение.

Скорпион

Для Скорпиона вхождение Меркурия в Водолей открывает возможность снять накопившееся напряжение. 20 января на поверхность выходит правда, которая помогает вам принять свои решения и восстановить внутренний контроль.

Во время этого транзита вы доверяетесь своим инстинктам и осознаёте, что установленные вами границы были необходимы. Это понимание меняет взгляд на недавние события. Жизнь постепенно стабилизируется, потому что вы вновь берёте ответственность за свои решения. Доверяя внутреннему компасу, вы ощущаете уверенность и спокойствие. Вы находитесь там, где должны быть, Скорпион.

