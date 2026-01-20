Названы десять самых мощных смартфонов в мире: от флагманов до 'середнячков'

Глобальный рейтинг производительности AnTuTu возглавил Red Magic 11 Pro со средним результатом 4 млн баллов.

Разработчики популярного мобильного бенчмарка AnTuTu обновили рейтинги самых производительных Android-смартфонов на мировом рынке по итогам декабря 2025 рода. Здесь представлены лишь те устройства, которые доступны на глобальном рынке.

Сегодня на глобальном рынке представлено не так много новых флагманских устройств, в отличие от Китая, где конкуренция очень высока. Судя по результатам тестирования, все три лучших устройства в рейтинге работают на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen5.

Первое место по производительности занял игровой смартфон Red Magic 11 Pro, который демонстрирует столько высокую мощность благодаря инновационной гибридной системе охлаждения. iQOO 15 расположился на втором месте, а замкнул тройку лидеров Poco F8 Ultra.

Также в рейтинге есть пара аппаратов на Dimensity 9500 – на текущий момент это самое мощное решение от Mediatek. Весь список можно посмотреть на скриншоте.

Также AnTuTu назвал "чемпионов" производительности на глобальном рынке среди среднебюджетоков. Лидер топа – Poco X7 Pro с чипом Dimension 8400-Ultra, который по мощности на уровне с Snapdragon 8 Gen 3. За ним идут OnePlus Nord 4 и Poco X6 Pro 5G.

Свежий опрос показал, какими смартфонами пользователи были довольны больше всего в 2025 году. Среди них – как премиальные, так и доступные модели.

Как УНИАН уже писал, потребителей по всему миру ожидает масштабный рост цен на смартфоны. Все из-за бума ИИ, который вызвал глобальный дефицит оперативной памяти.

