У Путина сделали заявление об участии РФ в 'Совете мира'

Пресс-секретарь российского диктатора хочет знать, кого Трамп собирается мирить.

У Путина еще не определились по поводу участия в "Совете мира", который создает президент США Дональд Трамп. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преждевременным говорить об участии России в этой организации.

Он отметил, что в России есть много вопросов по поводу этого совета и "Москва надеется получить на них ответы в контакте с американцами".

Также Песков добавил, что не знает, ограничится ли "Совет мира" только вопросом Газы, или речь будет идти о более широком контексте.

Кроме того, он заявил, что для РФ важно продолжать получать информацию о содержании дискуссий между США, ЕС и Украиной по "урегулированию в Украине".

Что такое "Совет мира"

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил о создании международной организации "Совет мира". В уставе "Совет мира" описан как "международная организация, стремящаяся способствовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать длительный мир в регионах, пораженных или под угрозой конфликта".

Организация станет официальной после того, как по меньшей мере три государства согласятся с ее уставом. Трамп пригласил в нее лидеров более 80 государств. Но не бесплатно. Членский взнос от страны - 1 миллиард долларов.

На сегодняшний день известно, что приглашение получил президент РФ, а также президент Украины Владимир Зеленский, а некоторые лидеры европейских стран уже заявили, что не будут вступать в эту организацию, в частности президент Франции Эммануэль Макрон. На фоне этого издание Bloomberg раскрыло причины такого решения.

