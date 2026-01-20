В Киеве представили британцам новейшую версию украинского дрона-перехватчика Octopus

В ноябре было подписано лицензионное соглашение по Octopus, которое открыло путь к его производству в Великобритании.

В Киеве состоялась демонстрация новейшей версии украинского дрона-перехватчика Octopus британской делегации во главе с заместителем премьер-министра Великобритании Дэвидом Ламми.

Как сообщает Министерство обороны Украины, во время мероприятия украинская сторона подчеркнула высокую потребность в перехватчиках для закрытия неба над Украиной.

В МОУ напомнили, что дрон Octopus был разработан в Вооруженных силах Украины и оснащен системой управления на основе искусственного интеллекта. Он предназначен для противодействия беспилотникам типа Shahed, а его эффективность была подтверждена в бою.

"Взаимодействие между производителями и военными позволяет постоянно совершенствовать эту технологию и создает высокоэффективную RnD-экосистему. Производство дрона разворачивается в Украине и Великобритании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что передача технологий для производства Octopus на британских предприятиях стала возможной благодаря реформе в сфере интеллектуальной собственности Минобороны.

"В частности, в мае 2025 года в Министерстве было создано профильное Управление по вопросам интеллектуальной собственности. Эксперты Управления обеспечили соблюдение правовых аспектов при заключении лицензионного соглашения с правительством Великобритании", - отметили в МОУ.

Речь идет, в частности, о правовой охране технологии в Украине, подаче заявки на регистрацию изобретения по международной процедуре, а также сопровождении лицензионного договора с Министерством обороны Великобритании.

В ноябре делегации министерств обороны Украины и Великобритании подписали лицензионное соглашение по дрону-перехватчику Octopus, которое открыло путь к его производству в Великобритании.

Отмечается, что его объемы могут достигать нескольких тысяч дронов в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты неба.

"Такое соглашение заключается Министерством обороны Украины впервые в отношении технологий, находящихся в собственности государства. Этот прецедент открывает для Украины новые возможности по двустороннему обмену оборонными технологиями со странами-партнерами", - говорится в сообщении.

Украинские беспилотники - что известно

Как сообщал УНИАН, Сергей "Флеш" Бескрестов, эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи, указал на большую проблему с дронами. Он отметил, что когда дело доходит до дронов, то как только Украина создает успешное решение, враг быстро его перенимает и масштабирует, в то время как украинская сторона месяцами ищет контрмеры.

В то же время "Флеш" подчеркнул, что Украина имеет преимущество в некоторых сегментах беспилотников. В частности, удерживает лидерство по беспилотникам "Баба Яга".

