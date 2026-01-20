'Приближаемся к эгоизму': Павел высказался по поводу критики передачи самолетов Украине

По словам Павла, в целом Чехия имеет на вооружении 24 таких самолета.

Возможная продажа четырех самолетов L-159 Украине не ослабит обороноспособность Чехии. Об этом заявил президент страны Петр Павел после встречи с Папой Римским Львом XIV в Ватикане, цитирует České noviny.

"Боюсь, что этим решением мы приближаемся скорее к эгоизму, чем к солидарности", - подчеркнул он.

Он считает, что четыре самолета из 24, которые имеет на вооружении чешская армия, были бы приемлемым риском для помощи стране, которая уже почти четыре года защищается от российской агрессии.

Видео дня

Передача чешских самолетов Украине - что известно

Во время визита в Киев Петр Павел заявил, что Чехия передаст Украине истребители для борьбы с российскими беспилотниками. Тогда он говорил, что этот вопрос может быть решен "быстро и успешно".

Однако премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что Чехия не будет передавать Украине самолеты для борьбы с дронами. По его словам, эти самолеты нужны армии Чехии, поэтому их нельзя передавать.

"Эти самолеты недоступны, и у нас нет других", - подчеркнул он.

В то же время аналитики поделились, есть ли альтернатива чешским самолетам. В частности, эксперты предположили, что, возможно, Украина и партнеры оплатят новые борты для Чехии, а старые самолеты будут переданы украинским военным.

Вас также могут заинтересовать новости: