Часть Киева без тепла, света и воды: власти сообщили, где наихудшая ситуация

Российские оккупанты нанесли массированный ночной удар по инфраструктуре.

Из-за ночной атаки россиян часть жителей столицы осталась без света, отопления и водоснабжения. Худшая ситуация в Деснянском районе на левом берегу города, сообщает пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире Новини.Live.

По ее данным, в Деснянском районе почти 100% жилой застройки осталось без отопления и света. На правом берегу в Печерском районе без холодного водоснабжения также почти все дома. Кроме того, здесь фиксируют проблемы с электроэнергией.

Также без отопления находятся около 40% жителей Голосеевского, Дарницкого и Соломенского районов столицы.

Поп подчеркнула, что оккупанты снова целенаправленно били по системам жизнеобеспечения города и критической инфраструктуре.

Спикер предупредила, что коммунальщики будут вынуждены сливать системы теплоснабжения в части жилой застройки. Это будут делать для того, чтобы избежать массового замерзания труб из-за морозов.

В Киеве после атаки разворачивают пункты обогрева ГСЧС и пункты несокрушимости. Главной целью ночной атаки врага была именно столица.

В результате ночного удара россиян к утру были обесточены более 335 тысяч киевлян, сообщают в ДТЭК. По состоянию на 10:00 без света оставались 173 тысячи из них. Сейчас в столице продолжаются экстренные отключения.

Россия ударила по Киеву - последние новости

В результате обстрелов оккупантов 5635 многоэтажек столицы были отрезаны от теплоснабжения. Почти 80% из них также оказались без отопления в результате предыдущего удара врага 9 января.

Согласно сообщению "Киевводоканала", почти все левобережье столицы также оказалось без водоснабжения. Вода подается со сниженным давлением в Шевченковском, Соломенском, Голосеевском районах и на Троещине.

