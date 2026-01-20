Lonely Planet назвал 10 лучших мест Европы для весенних каникул: что они предлагают

Весной в этих местах обычно нет толп туристов, потому можно будет насладиться ими в полной мере.

Весенние месяцы, с марта по май, являются идеальным временем для путешествий по Европе, поскольку зимние толпы уже рассосались, а летние туристы еще не приехали. При этом холода постепенно отступают, а природа оживает.

Крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet назвало десять лучших направлений Европы для весеннего отпуска, также отметив, чем именно каждое из них может заинтересовать туристов:

"Отправляйтесь сюда, чтобы в тишине и спокойствии полюбоваться почти безлюдными средиземноморскими пляжами, понаблюдать за дикими животными, пробуждающимися от зимней спячки, и стать свидетелем сезонного цветения полевых цветов на горных склонах, в зеленых долинах и вдоль побережья. Весной в городах царит легкая оживленная атмосфера: потепление, террасы кафе и отели постепенно заполняются, но главные достопримечательности здесь далеко не так переполнены, как летом".

10 лучших европейских направлений для весенних каникул в 2026 году

Западный Алгарве, Португалия: пустые просторные пляжи и серфинг. Сан-Мигель, Азорские острова, Португалия: потрясающие природные пейзажи. Озеро Констанц, Германия: велотуризм. Корфу, Греция: пешие прогулки и отдых на пляжах. Мадейра, Испания: весеннее цветение. Северная Майорка, Испания: автомобильное путешествие по живописным горным городкам. Пемброкшир, Уэльс: хайкинг вдоль побережья. Женевское озеро, Швейцария: исследование на лодке или поезде. Юго-западные фьорды, Норвегия: любование водопадами. Восточное побережье Сардинии, Италия: исследование острова без толп.

