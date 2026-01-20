Lonely Planet назвал 10 лучших мест Европы для весенних каникул: что они предлагают

Весенние месяцы, с марта по май, являются идеальным временем для путешествий по Европе, поскольку зимние толпы уже рассосались, а летние туристы еще не приехали. При этом холода постепенно отступают, а природа оживает.
Крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet назвало десять лучших направлений Европы для весеннего отпуска, также отметив, чем именно каждое из них может заинтересовать туристов:
"Отправляйтесь сюда, чтобы в тишине и спокойствии полюбоваться почти безлюдными средиземноморскими пляжами, понаблюдать за дикими животными, пробуждающимися от зимней спячки, и стать свидетелем сезонного цветения полевых цветов на горных склонах, в зеленых долинах и вдоль побережья. Весной в городах царит легкая оживленная атмосфера: потепление, террасы кафе и отели постепенно заполняются, но главные достопримечательности здесь далеко не так переполнены, как летом".
10 лучших европейских направлений для весенних каникул в 2026 году
- Западный Алгарве, Португалия: пустые просторные пляжи и серфинг.
- Сан-Мигель, Азорские острова, Португалия: потрясающие природные пейзажи.
- Озеро Констанц, Германия: велотуризм.
- Корфу, Греция: пешие прогулки и отдых на пляжах.
- Мадейра, Испания: весеннее цветение.
- Северная Майорка, Испания: автомобильное путешествие по живописным горным городкам.
- Пемброкшир, Уэльс: хайкинг вдоль побережья.
- Женевское озеро, Швейцария: исследование на лодке или поезде.
- Юго-западные фьорды, Норвегия: любование водопадами.
- Восточное побережье Сардинии, Италия: исследование острова без толп.
Другие идеи для путешествий в 2026 году
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты назвали десять малоизвестных городов Европы, популярность которых резко возрастет в этом году. Согласно свежему анализу, наибольший всплеск интереса среди туристов на данный момент испытывает испанские город Сеговия.
Также были определены десять лучших бюджетных направлений для сити-брейка в 2026 году. Этот рейтинг возглавила столица Боснии и Герцеговины Сараево, которую многие туристы совершенно несправедливо игнорируют на свое карте путешествий.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Столицу Ирландии признали лучшим городом мира для соло-туристов в 2026 году
- "Европейские Гавайи" признали самым популярным туристическим направлением мира в 2026 году
- Солнечную средиземноморскую столицу признали лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.