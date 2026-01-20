Зеленский признался, зашли ли мирные переговоры в тупик

Украине нужен результат, отметил президент.

Тупика в переговорах по окончанию войны в Украине пока нет. Об этом в беседе с журналистами заявил президент Владимир Зеленский.

"Работают над документами. Как я говорил, последняя миля, она самая сложная. Что касается разговоров, они постоянные и точно не о тупике. Я несколько раз общался уже с Умеровым, он на связи со Стивом Виткоффом, с Джаредом Кушнером. Поэтому очень много энергии в общении, но нужен результат", - сказал Зеленский.

Мирные переговоры: важные новости

В эти выходные украинская делегация провела новый раунд мирных переговоров с представителями Вашингтона в США. Как отметил секретарь СНБО Рустем Умеров, во время встречи с американской стороной Украина обсудила экономическое развитие и prosperity plan, а также гарантии безопасности для Украины.

Между тем аналитики из Института изучения войны отмечают последние заявления Виктора Медведчука, который фактически озвучил отказ Путина от мирных переговоров. Он, в частности, заявил, что время якобы играет на стороне РФ и что украинское правительство якобы является "нелегитимным".

Они считают, что Кремль использует Медведчука для того, чтобы озвучить свою позицию, но не приписывать эти заявления правительству России.

