Аналог 'Шахеда': СМИ сообщили, кто будет производить во Франции дроны для Украины

Французский автомобильный гигант Renault совместно с оборонной компанией Turgis Gaillard будет производить ударные беспилотники с кодовым названием Chorus. Как пишет Defence Express, это французские аналоги дальнобойных "Шахедов", которые использует Россия.

Отмечается, что в 2025 году во Франции пообещали, что Renault будет производить дроны для Украины. А теперь раскрыли, что это будет аналог российско-иранских "Шахедов".

Авторы отметили, что когда летом 2025 года тогдашний министр обороны Себастьян Лекорню обещал производить дроны для Украины, то возникли вопросы относительно нежелания работников выполнять такой заказ. Отмечается, что эту проблему, вероятно, удалось обойти. Ожидается, что Renault развернет его производство на заводах в Ле-Мане и Клеоне.

Издание L'Usine Nouvelle отметило, что этот проект может проложить путь к 10-летнему контракту с Агентством оборонных закупок Франции. И хотя его объемы не сообщаются, стоимость достигнет одного миллиарда евро.

БПЛА Chorus – что известно

Помимо поражения целей на большом расстоянии БПЛА Chorus также сможет выполнять задачи по сбору разведывательных данных.

"Возможности по сбору данных и выполнению роли дрона-камикадзе могут повысить стоимость средства. Однако потенциально это можно исправить. К тому же похожую историю разработки имеют украинские Ан-196 "Лютый", которые хорошо зарекомендовали себя в ударах по РФ. Возможно, французская разработка даже визуально будет похожа", - отмечает издание.

Информации о новом БПЛА, кроме того, что он похож на ирано-российский Shahed/ "Герань", немного. Но партнер Renault в его разработке и выпуске, компания Turgis & Gaillard, активно работает в военных технологиях, особенно дронах и различных изделиях для военной авиации.

Самым известным изделием Turgis Gaillard является тяжелый беспилотник Aarok, который должны выпускать в Украине. И пока его разработка все еще продолжается. Хотя он уже совершил первый полет, правда, пока с пилотом.

Сотрудничество с западными производителями дронов

Напомним, что из-за постоянных быстрых изменений западные производители меняют подходы к производству дронов. Они пытаются создавать оружие, которое можно модернизировать, не переделывая всю систему. Поэтому на передний план выходят модульные конструкции.

